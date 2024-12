San Luca, i resti umani trovati nel fuori strada sarebbero di Antonio Strangio: manca solo l'ufficialità dei Ris di Messina

Esclusa sin dall'inizio la pista di una faida locale, gli investigatori stanno esaminando tutte le possibilità, sia interne che esterne alla comunità di San Luca. Tra le piste seguite ci sono l'analisi dei tabulati telefonici di Antonio, la verifica dei dispositivi agganciati alle celle telefoniche nella zona del ritrovamento e la revisione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero contenere dettagli significativi.

La comunità attende con apprensione l'esito ufficiale dell'esame autoptico e del test del DNA, che potrebbe trasformare il caso da una semplice scomparsa a un'indagine per omicidio. Questo episodio rappresenta un'altra ferita per il territorio aspromontano, che spera di ottenere giustizia e risposte per una tragedia che ha colpito non solo una famiglia, ma un'intera comunità.