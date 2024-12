Incidente sul lavoro a Gioia Tauro, confermata la condanna per la morte dell’operaio

Si è concluso con una piena conferma di condanna per l’imputata, F.I., il processo di secondo grado celebrato dinnanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria su un triste caso di morte per incidente sul lavoro.

Il Collegio (presidente Pietro Scuteri, consigliere Laura Palermo e Cristiana De Pasquale) si è pronunciato con una sentenza di condanna riconoscendo la colpevolezza dell’imputata per avere cagionato, con atti omissivi della sicurezza sul lavoro, la tragica morte dell’operaio Francesco Barca, di Rizziconi, morto il 24 agosto 2016 a 50 anni cadendo da un’altezza di oltre dieci metri da un capannone nell’area industriale di Gioia Tauro.

Le parti civili costituite, la vedova e i cinque figli (di cui un minore), sono state seguite nel delicato processo dagli avvocati Vincenzo Barca, Pasquale Loiacono, Maria Carmela Barca e Maria Astrid Fiumara.