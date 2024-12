Reggio, raffica di denunce per occupazione abusiva del suolo pubblico e degli alloggi. E sono stati sequestrati altri 3 quintali di frutta

È una continua e rutilante attività quella della polizia locale contro il commercio abusivo in città. In due distinte operazioni, che seguono a breve distanza l'individuazione e il sequestro di un negozio di frutta e verdura degli orrori, sono stati sequestrati oltre quasi tre quintali di derrate allimentari ad un commerciante che esponeva la merce per la vendita a contatto con il suolo pubblico , tra polvere e sporcizia. Nessuna tracciabilità è stata rilevatae pertanto la merce, sentita l'Asp, è stata immediatamente avviata alla distruzione.

Per il commerciante multe salate e la segnalazione alle autorità amministrative e di finanza. E sempre in centro la polizia locale ha individuato 5 venditori ambulanti che occupavano il suolo pubblico con merce natalizia senza la prescritta autorizzazione. Anche per loro sono scattate sanzioni e segnalazioni alle autorità per i provvedimenti accessori di competenza.

Anche sul fronte della tutela del diritto alla casa si registrano, negli ultimi due giorni, 5 denunce per altrettanti cittadini per i quali si ipotizza il reato si occupazione abusiva di immobile pubblico.

L'attività della polizia locale continuerà senza sosta anche durante il periodo natalizio con turni rinforzati per far fronte al maggiore traffico veicolare e pedonale.