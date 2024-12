Depurazione a Reggio, disco verde al potenziamento della rete

Trentacinque allegati per approvare un progetto atteso dal 2016. Finalmente si può procedere al riefficientamento sistemi di sollevamento liquami fognari dell’area del depuratore di Ravagnese e del quartiere Gebbione e al recupero ambientale della zona stadio. Interventi da 400 mila euro finanziati attraverso i fondi del piano di Sviluppo e coesione della Città Metropolitana. Il disco verde al progetto esecutivo è arrivato in Giunta, quindi il prossimo step è quello del bando per l’aggiudicazione dei lavori.

Intervento che dovrebbe risolvere almeno questa è la speranza il problema che genera attorno all’area del depuratore i miasmi che ammorbano l’aria come più volte denunciato dai residenti del quartiere. Il potenziamento della rete fognaria del resto dovrebbe essere una priorità per un territorio che conta diverse decine di chilometri di costa e ambisce ad una vocazione turistica balneare. Ma i tanti bollini neri (sono 11 da anni) consegnano invece il triste ruolo di cenerentola calabrese alla città dello Stretto. E infatti l’Europa ha aperto un’infrazione all’Italia anche per via del sistema di depurazione. E se questo intervento punta al potenziamento del sistema di sollevamento di una zona chiave per la rete, il 2025 dovrebbe registrare la vera svolta. Almeno le premesse sembrano muovere in questa direzione.