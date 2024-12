Gioia Tauro, impresa portuale: gli emendamenti che consentiranno la nuova proroga

Si aggiunge un nuovo importante tassello nel mosaico della trasformazione dell’attuale Port Agency, bacino di fornitura manodopera che accoglie una cinquantina lavoratori “esodati”, non riassorbiti dopo i licenziamenti di massa del 2017, in impresa portuale ex art. 17, comma 5 Legge 84/94.

Ieri, nei locali dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, si è infatti riunita la Commissione consultiva locale, prevista dall’art. 15 della legge 84/94 con funzioni consultive in materia di lavoro portuale del presidente dell’ente, con all’ordine del giorno diverse tematiche. Tra queste, la situazione che si è creata al termine di una lunga serie di riunioni con i terminalisti Mct e Automar e le imprese portuali ex art 16, tenute al fine di costituire l’impresa ex art 17. Nel corso della riunione il presidente Andrea Agostinelli ha descritto gli emendamenti, attualmente in discussione in Parlamento, che consentiranno la proroga della vigenza dell’Agenzia di somministrazione di lavoro portuale, nelle cui liste sono attualmente iscritti 50 lavoratori, in attesa che possano essere assunti dall’impresa ex art. 17.

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale ha altresì illustrato le ragioni relative alla opportunità di costituire l’impresa ex. art 17 e le norme della bozza del regolamento di gestione dell’impresa, che fornirà manodopera portuale nei casi di picchi di lavoro. Alla riunione hanno preso parte appunto il presidente dell’Autorità di Sistema portuale, Andrea Agostinelli, accompagnato dal segretario generale, Pasquale Faraone, e dall’avv. Lavinia Strangi, responsabile del Settore Legale dell’ente. Per le organizzazioni sindacali, hanno partecipato Vincenzo Malvaso del SUL e Carlo Cedro e Domenico Laganà per la Cgil mentre Fabio Castellano ha rappresentato la “Fan Forwarding Agency Ltd srl” e Antonio Bartuni la “International Shipping”.

Nel corso dell’incontro è seguito un ampio e approfondito confronto che, al termine della riunione, ha visto la Commissione, pur manifestando alcune osservazioni e riserve di natura regolamentare, esprimersi a favore delle comunicazioni del presidente dell’Authority, Andrea Agostinelli.