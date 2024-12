Rassegna stampa 13-12-2024 edizioni Calabria

I principali titoli del nostro giornale oggi in edicola, edizioni calabresi

Reggio Calabria: in aula il video del pestaggio in carcere, detenuto napoletano vittima di violenze

‘Ndrangheta e imprenditoria a Catanzaro: chieste altre condanne nell’inchiesta “Basso profilo”

Reggio Calabria: traffico di rifiuti, colletti bianchi al servizio delle ecomafie

TRASPORTI

Nuovo volo Lamezia-Roma di Aeroitalia. «La Calabria hub per il Mediterraneo»

IL CASO

Reggio Calabria: rifiuta l’alloggio troppo piccolo, il Tar le dà ragione contro il Comune

IN EVIDENZA

Corigliano Rossano, prendono a martellate l’auto e aggrediscono il conducente: in ospedale un 36enne

Crotone, direttrice Inps senza i titoli: arriva la condanna a 4 anni per truffa

Crotone, il crac di Soakro «aggravato da omissioni e complicità»

CRONACA

Catanzaro, giardini “Green” ed ex “Mazzini”: scocca l’ora della progettazione

Reggio Calabria: il ponticello sul torrente Calopinace resta un mistero, lavori fermi e ritardi infiniti

Trebisacce: riapre l'ospedale Chidichimo dopo 14 anni. Riattivato il reparto di Medicina

Area del Savuto, vicina la riapertura della Provinciale Belsito-Piano Lago