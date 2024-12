Rassegna stampa 16-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Investimenti Zes unica in Calabria, credito d’imposta da 240 milioni

Calabria, benessere “condizionato”: servizi essenziali in ritardo e la speranza di vita alla nascita (82 anni) non ha ancora recuperato i livelli pre-Covid

Ipotesi referendum contro l’Autonomia, il sindaco di Catanzaro: «L’ondata popolare spazzerà via la legge»

Bonifica di Crotone, nodo viabilità oggi al vaglio del Ministero

La Statale 18, una strada con velocità... autogestita: sono spariti i rilevatori di velocità nel tratto cosentino dopo gli interventi della magistratura

Castrovillari, maxi-rissa nel “labirinto” di via Caldora: sei arresti nella notte di follia giovanile

Porto di Gioia Tauro, la ferrovia viaggia su un binario morto

Campo Calabro, la Biennale dello Stretto saluta e rilancia