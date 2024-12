Migrante aggredito mentre rientrava dal lavoro. Il sindaco Gaetano: "San Ferdinando deve reagire"

"È nostro dovere condannare con fermezza ogni forma di violenza e discriminazione - aggiunge il primo cittadino-, impegnandoci a creare un territorio sicuro, prospero e inclusivo per tutti, indipendentemente dall’origine o dal colore della pelle. Il fenomeno migratorio, intrinsecamente connesso alla crisi dell’agricoltura e alle dinamiche economiche che sottraggono valore alle filiere, è per noi il simbolo più evidente di tutte le contraddizioni in seno a questa ipertrofica società dei consumi. Dietro le luci e le pailettes di una società apparentemente felice, si nascondono i drammi e le condizioni di vita di una umanità dolente che, non solo a San Ferdinando, rappresenta il lato oscuro del consumismo sfrenato che alimenta divisioni e accresce le disparità. Come Amministrazione comunale, esprimiamo la nostra totale solidarietà alla vittima e ci uniamo alla richiesta di giustizia. Siamo già in contatto con le autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e gli aggressori siano identificati e puniti: tolleranza zero per chi compie queste azioni disumane, legate a una subcultura che dobbiamo fare in modo di eradicare con tutte le nostre forze.

Netta la posizione del sindaco Gaetano, che nell'etichettare i fatti come "atto vile e inaccettabile", sottolinea come abbiano suscitato "grande sgomento e profonda indignazione, che colpisce non solo la vittima ma anche i valori fondamentali di rispetto e solidarietà che vogliamo promuovere nella nostra comunità".

San Ferdinando non può e non deve essere teatro di atti che introducono odio e discordia nelle articolazioni della società. È necessario agire con determinazione per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori migranti, spesso relegati a situazioni di isolamento e precarietà che li espongono a sfruttamento e pericoli ma è altrettanto necessari o agire sul piano culturale: spesso i migranti vengono additati come la causa delle nostre frustrazioni e insoddisfazioni, dimenticando, più o meno consapevolmente, le vere cause del degrado e della arretratezza tra cui, in primis, la opprimente pervasività della criminalità organizzata.

E’ necessario impegnarsi per elevare la qualità del un dibattito pubblico che, spesso, semplifica e generalizza, si rivolge alla pancia e agli umori più viscerali del sentire comune, ostacolando di fatto ogni riflessione consapevole e approfondita.

Invitiamo le istituzioni a tutti i livelli a collaborare per porre fine a questa spirale di violenza e a implementare politiche efficaci per garantire sicurezza, integrazione e dignità per tutti i lavoratori. Come Amministrazione comunale rafforzeremo il dialogo con associazioni, sindacati e realtà del territorio per promuovere iniziative concrete a favore dell’inclusione e del rispetto reciproco e portiamo avanti con determinazione i progetti utili a superare definitivamente le condizioni di degrado e sfruttamento che affliggono da molti anni, ormai, San Ferdinando e la Piana di Gioia Tauro.