Reggio, processo Galassia su 'ndrangheta e scommesse: scarcerati tre imputati NOMI

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, Prima Sezione Penale, ha definito questa sera il processo convenzionalmente denominato Galassia, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nel dicembre del 2023.

In particolare, i giudici di piazza Castello hanno escluso l’aggravante cosiddetta economica di cui al sesto comma dell’art. 416bis e rideterminato la pena per Domenico Tegano (difeso dall’avv. Francesco Albanese) in 9 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione, per Francesco Franco (difeso dagli avvocati Giuseppe Musolino e Luca Cianferoni, con la collaborazione dell’avv. Elisabetta Ascone) in 7 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e per Bruno Danilo Natale Iannì (cui sono state riconosciute le attenuanti generiche, difeso dagli Avvocati Basilio Pitasi e Dario Vannetiello) in 7 anni.

I tre imputati sono stati immediatamente scarcerati. L’operazione “Galassia” aveva postulato l’esistenza di una rete di associazioni per delinquere sparse sul territorio nazionale ed attive anche all'estero nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse, in rapporto con la 'ndrangheta.