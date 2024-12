Abusivi a Reggio Calabria: sequestri in piazza Mantegna, l'area torna ai cittadini

Gli uomini del Comando della Polizia Locale di Reggio Calabria in azione per ripristinare le regole in una zona centrale della città.

In piazza Mantegna, infatti, è stato eseguito il sequestro del materiale che occupava abusivamente il suolo stradale ed il marciapiede. L’azione è stata condotta in esecuzione del provvedimento della Autorità Giudiziaria attivata su denuncia della stessa Polizia Locale. L’attività di Polizia Locale è stata effettuata in coordinamento con il settore Ambiente dell’Ente, con l’ausilio degli operai addetti. L’area precedentemente occupata sarà riconsegnata alla fruibilità dei cittadini.