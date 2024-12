Rassegna stampa 24-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Speranze per gli idonei nei concorsi della Regione Calabria. Vicina la proroga delle graduatorie

Inchieste e processi

-'Ndrangheta in Lombardia: rischia altri 4 anni Giovanni Maiolo, nipote del presunto boss Cosimo

-Catanzaro, inchiesta sulle case Aterp: Bevilacqua lascia il carcere e va ai domiciliari

-Crotone, inchiesta "Turos". I giudici: "Aste giudiziarie manipolate e intimidazioni ai potenziali acquirenti"

Cronaca

-Reggio, Gaetano Caminiti senza pace. Proseguono le minacce: "Sei morto... e in pasto ai maiali"

-Carenza idrica e disagi, l’Alto Ionio cosentino soffre ancora

-Reggio, Cannizzaro si fa in quattro: come i milioni ottenuti nella finanziaria

Sanità

-Nuovo ospedale a Palmi, la “D’Agostino” attende il via libera. Ma dalla Regione nessuno risponde