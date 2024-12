Rassegna stampa 28-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-L’Alta velocità “fuori” dal Pnrr? Il M5S: "Calabria penalizzata"

-Babbo Natale ritorna in... Calabria. Tredicesime rilanciano i consumi

In evidenza

-Eseguita l’autopsia sulla ragazze decedute a San Pietro a Maida

-Sparatoria nel centro storico di Montalto, vanno avanti le indagini

-Carenza idrica a Reggio: "Un dissalatore per contrastare la siccità"

Sanità

-“Greca”… alle calende greche: l’ospedale di Locri resta al palo

-Liste d’attesa a Crotone, piano Asp in tre mosse per abbattere i tempi delle prestazioni

-Castrovillari, pronto soccorso inadeguato alle esigenze degli anziani

Inchieste e processi

-Produzione e commercio di droga sull'asse Reggio-Rosarno-Pizzo. Avviso notificato ai tredici indagati

-Taurianova, a tre anni dal delitto Ascone resta il mistero sul cadavere