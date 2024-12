Reggio, la Metrocity chiude l'anno destinando 33 milioni di euro alle manutenzioni stradali

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nella seduta odierna, l’ultima del 2024, presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, con il supporto del direttore generale, Umberto Nucara, ha approvato una serie di atti che hanno riguardato diverse variazioni di bilancio riferiti al settore Edilizia, per il funzionamento dell’Ente, alcuni debiti fuori bilancio. Nel corso della seduta l’aula di Palazzo Alvaro ha inoltre ratificato alcuni schemi di accordo relativi alla riproposizione di tre progetti relativi alla: prevenzione e contrasto alla violenza di genere, interventi a sostegno delle donne che hanno subito violenza; interventi di sostegno per le persone anziane; interventi di sostegno per minori e giovani in condizione di disagio sociale.

Un particolare punto all’ordine del giorno ha riguardato l’integrazione all’elenco annuale 2024 del programma di opere pubbliche. Sull’argomento ha relazionato il consigliere Domenico Mantegna: “Abbiamo dato riscontro a dalle istanze pervenute sia dal settore Viabilità, sia da quello dell’Edilizia, con la copertura finanziaria di alcuni importanti interventi. In particolare, andiamo a completare l’impianto sportivo del Comune di Caulonia per più di 730 mila euro, miglioreremo la villa romana del Naniglio di Gioiosa Jonica e procederemo con dei lavori di adeguamento strutturale del Liceo classico di Locri per 1,5 milioni di euro. In più, abbiamo approvato anche la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione delle strade metropolitane sia del centro, sia dei tratti tirrenico e jonico per un importo complessivo di oltre 33 milioni di euro. Siamo soddisfatti – ha concluso Mantegna - e ci prepariamo per un 2025 dove andremo ad implementare, ulteriormente, interventi sull’edilizia scolastica e sportiva, oltre che sulla viabilità di tutto il territorio metropolitano”.

Ad integrazione dell’ordine del giorno complessivo Palazzo Alvaro ha dato il via anche ad alcuni atti relativi al settore Ambiente, relazionati dal consigliere delegato, Salvatore Fuda: “Nel Consiglio di oggi – ha evidenziato - sono state approvate importanti delibere che riguardano la collaborazione della Città metropolitana con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in particolare sulla costruzione di ‘linee guida’ per la pulizia della vegetazione lungo gli alvei dei torrenti per migliorare la sicurezza del territorio così da aiutare i Comuni competenti e la stessa Città metropolitana. Si tratta di linee guida che, in qualche modo – ha aggiunto - fanno fronte alle esigenze più volte manifestate dei territori. In altre parti d’Italia sono state le Regioni ad intervenire con delle leggi specifiche, qui questa cosa manca e, in qualche modo, la Città metropolitana cerca di gettare il cuore oltre l’ostacolo facendo delle attività che mettono i Comuni nelle condizioni di potere svolgere il proprio ruolo”.

“C’è un elemento determinante – ha affermato Fuda - le funzioni che la Città metropolitana aspetta dalla Regione Calabria sono ancor di là a divenire. Pensavamo che, in questo anno, si chiudesse un processo già avviato anche sul tema del dissesto idrogeologico e la messa insicurezza del territorio. Ciò non è avvenuto, ma continueremo a lavorare ed a spingere sulla Regione affinché la Città metropolitana – ha concluso - possa rapidamente, entro il 2025, avere le deleghe per poter dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini metropolitani”. Nel corso dei lavori è stato inoltre approvato l’adeguamento del Regolamento per il rilascio del tesserino professionale per la raccolta dei funghi. In apertura della riunione si è svolto, inoltre, un momento di cordoglio per la scomparsa della nonna del vicesindaco Carmelo Versace.