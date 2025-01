Capodanno Rai a Reggio, i ringraziamenti di Falcomatà: “Godiamoci questo evento”

«Buon anno Reggio, buon anno alla nostra meravigliosa città, teniamola stretta al cuore e facciamola brillare sempre come ha brillato in questi giorni. Forza Reggio Calabria e buon anno a tutti». Con queste parole il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, ha salutato l'arrivo del 2025, rivolgendo il suo messaggio alla città proprio a fianco al palco dell’evento di Capodanno Rai 2025, “L'anno che verrà”.

Una serata speciale che ha visto Reggio Calabria protagonista, portando la città dello Stretto al centro della scena nazionale, illuminata dalle luci dei riflettori e dalle stelle della musica italiana nello spettacolo sulla rete cadetta presentato da Marco Liorni.

Un evento che ha riscosso un grande successo in una piazza Indipendenza stracolma, non solo per i tantissimi reggini presenti e per il pubblico numeroso proveniente dalla Sicilia e dalle altre parti della Calabria, ma anche per la partecipazione di spettatori stranieri e da altre regioni italiane, segno del respiro e della popolarità che Reggio ha saputo guadagnarsi negli ultimi tempi. Un successo che ha fatto da cornice a un’atmosfera di festa ben augurale per l'anno che è appena iniziato.«Godiamoci con gioia e speranza questa serata», ha esortato il primo cittadino, all’inizio dello show da sotto il coloratissimo palco che ha visto, a Reggio Calabria, esibirsi alcune delle voci più amate della musica italiana, tra cantanti di ieri e di oggi, che hanno accompagnato il pubblico nel conto alla rovescia verso la mezzanotte, salutando l’ingresso del nuovo anno con un’energia travolgente.