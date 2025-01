Intimidazioni, due mezzi per la raccolta dei rifiuti incendiati a Roccella Jonica. Danneggiate pure due auto

Due automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti sono stati incendiati a Roccella Jonica, nella Locride. Le fiamme hanno inoltre danneggiato due automobili utilizzate dagli operatori della Jonica Multiservizi che svolge l’attività nel comune di Roccella Jonica.

«Sono certo - ha detto il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito - che le forze dell’ordine restituiranno ai roccellesi la serenità turbata da un susseguirsi di atti vandalici che ormai preoccupano per il loro ripetersi. Noi intanto - ha proseguito Zito - fin da domani ripareremo gli automezzi e lavoreremo per sostituire al più presto i due camion perchè i servizi che ogni mattina gli operai e tutti gli impiegati della Jonica Multiservizi garantiscono a tutti noi non subiranno alcuna conseguenza da questo scempio che ci ferisce nel profondo. Ma non sottovaluteremo la gravità di quanto successo prendendo tutte le iniziative necessarie a consolidare il senso di comunità dei roccellesi, unico antidoto in grado di respingere ogni velleitario tentativo di intimidazione».