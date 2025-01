Assistenti educativi, circolare della Metrocity di Reggio alle scuole: "Autorizzata la contrattualizzazione immediata del personale"

Sui servizi di Assistenza per l’autonomia nelle scuole, svolti dagli assistenti educativi, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, tramite una circolare inviata in queste ore ai dirigenti scolastici degli Istituti di primo e secondo grado e alla Regione Calabria, dipartimento Istruzione, intende chiarire e rassicurare che ha autorizzato le contrattualizzazioni di tale personale fino al mese di marzo 2025. Su indirizzo del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e del suo delegato all’istruzione, consigliere Rudi Lizzi, il settore istruzione diretto dalla dirigente Maria Teresa Scolaro ha seguito da tempo la pratica relativa ai ‘Servizi di assistenza per l’autonomia per gli alunni con handicap o in situazione di disagio’. Palazzo Alvaro in attesa della definizione del quadro delle esigenze dei singoli istituti scolastici, ha autorizzato ed invitato gli stessi istituti a contrattualizzare il personale dedicato fino a marzo 2025, rendicontando contestualmente il budget necessario fino a giugno 2025, che sarà comunque eventualmente garantito dal bilancio della Città metropolitana.

Nella circolare si ripercorre tutto l’iter avviato con la circolare dello scorso 9 settembre 2024, nella quale sono state dettate le prime istruzioni operative per il periodo settembre-dicembre 2024, volte ad assicurare l’avvio dell’anno scolastico in attesa della pubblicazione del DPCM. Con detta circolare, pur autorizzando l’avvio delle attività nel periodo settembre - dicembre 2024, la Città metropolitana si era riservata di trasmettere le necessarie comunicazioni una volta che sarebbe stato approvato il DPCM e conosciuto l'importo che sarebbe stato destinato alla Città Metropolitana. Intervenuto il DPCM relativo all’anno scolastico 2024-2025, pubblicato lo scorso 14 novembre 2024, è stato conosciuto l’importo destinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, pari ad €. 1.651.873,11, e pertanto, al fine di quantificare preventivamente la spesa, con nota del 2 dicembre 2024 è stata richiesta alle scuole la trasmissione di una scheda previsionale, successivamente sollecitata il 3 gennaio 2025. Ad oggi non tutte le scuole hanno ancora trasmesso la scheda previsionale, ma, in ragione della prosecuzione delle attività scolastiche a partire dal 7 gennaio 2024, e nell’attesa di quantificare le risorse economiche per l’intero periodo gennaio-giugno 2025, la Metrocity ha fornito le opportune indicazioni operative sulla base della consistenza dell’importo assegnato all’Ente, relativamente al periodo gennaio-marzo 2025 secondo le disposizioni trasmesse.