Rassegna stampa 09-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CRONACA

- Catanzaro, inchiesta “Free Boat”: assolti padre e figlio

- Cosenza, è scontro sui numeri dei lavoratori Amaco

- Uomo salvato in un dirupo a Conflenti. Fondamentali “fiuto” e nuove tecnologie

- Lamezia, il Tribunale archivia il concordato. La Multiservizi è salva dal fallimento

- Case popolari a Palmi, pubblicato il bando per la graduatoria

- Concessioni demaniali a Melito Porto Salvo, via al bando per 11 aree a destinazione turistica

POLITICA

- Elezioni comunali a Rende, il centrodestra correrà unito

- Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, dal “sogno” alle proposte concrete