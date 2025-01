Rassegna stampa 16-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Un accordo-quadro sui tirocinanti calabresi. Si punta a evitare nuove proroghe

INDAGINE GRECALE

L'inchiesta sull'Umg di Catanzaro, il laboratorio diventato una “zona franca”

IN EVIDENZA

- Bovalino, commerciante trovato cadavere. Aperto un fascicolo per omicidio

- Bonifica di Crotone, si ricomincia daccapo. Nuova conferenza del ministero

- Crotone, inchiesta Glicine Acheronte. Sculco: «Nelle pagine dell’indagine su di me c’è un copione da film»

- ‘Ndrangheta a Reggio, inchiesta Gotha: rinviato l’inizio dell’appello. Romeo e Sarra in aula il 26 febbraio

- I sindaci del Pollino: tutelare il futuro della Centrale del Mercure

- Cosenza non viaggia più su rotaie

CRONACA

- Reggio, rione Condera: apre il cantiere che restituisce una scuola sicura

- Guardie mediche, il sindaco di Belcastro trova due dottori

- Corigliano Rossano, l’emergenza neve in città ha innescato polemiche

- Porto turistico di Paola, cancellati i finanziamenti

- Rende, Parco Aquatico: cambia il futuro. Bando ventennale per la gestione

- Cetraro, «Il Palazzetto va reso agibile e deve riaprire al più presto»