Reggio Calabria, procedono i lavori di nuova realizzazione dello svincolo "Malderiti" e di due rotatorie sulla “SS106 ter”

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento tra la SS 106 “ter” e la viabilità per l’aeroporto di Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di 'Malderiti'e della rampa in direzione Sud di immissione sulla SS106 “ter".

L’intervento è finalizzato al completamento dell’attuale svincolo a livelli sfalsati (oggi parziale) e ad innalzarne il livello di servizio complessivo mediante la realizzazione di un nuovo ramo di svincolo e di due nuove rotatorie per il collegamento tra la ex-SS106-ter e la viabilità diretta all’Aeroporto di Reggio Calabria, mediante una completa regolarizzazione del traffico in uscita ed in innesto nel tratto urbano, migliorandone così la fruibilità e la sicurezza stradale locale.

È prevista, inoltre, la realizzazione di una nuova rampa di immissione sulla SS106 “Ter” in direzione Sud, in sostituzione dell’attuale esistente, per garantire un innesto più funzionale e più sicuro.

Per l'esecuzione dei lavori, sulla statale 106 Ter Jonica è stata pertanto disposta la chiusura della rampa di uscita su Via del Tordo ed il restringimento della carreggiata dal km 0,800 al km 1,250, con divieto di sorpasso e limitazione della velocità di percorrenza di 40km/h.