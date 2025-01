Scoperture d'organico e riforma: a Reggio inaugurazione dell'anno giudiziario tra bilanci e proteste

Una protesta simbolica. Con in mano la copertina della Costituzione e sulla Toga una coccarda tricolore, hanno abbandonato la sede della Corte d'appello nel momento in cui il rappresentante del governo e del Ministero stava raggiungendo lo scranno per il tradizionale saluto