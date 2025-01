Reggio, beccato con mille dosi di coca e oltre un kg di marijuana: arrestato dalla polizia

Un extracomunitario di nazionalità algerina è stato arrestato in flagranza di reato dagli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria a Catona, nella periferia nord della città. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno individuato circa mille dosi di cocaina e oltre un chilogrammo di marijuana che custodiva dentro un contenitore di plastica sigillato in un giardino di pertinenza dell’abitazione in cui risiede.

Durante i controlli, inoltre, gli operatori della squadra mobile e delle volanti hanno scoperto e sequestrato bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e carta stagnola, materiale che, secondo gli inquirenti, lascia supporre una strutturata attività di spaccio.

I movimenti dell’algerino erano sorvegliati da tempo, fino alla decisione di intervenire bloccando l’uomo all’interno della sua abitazione, con l’ausilio di unità cinofile.