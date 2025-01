Reggio, l'incidente-attentato a Giorgio Benestare. Esclusa l’aggravante mafiosa

In Corte d’Appello Emilio Molinetti condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Per i Giudici di piazza Castello il tentato omicidio non fu conseguente «al riassetto delle dinamiche di ’ndrangheta nella locale di Archi»