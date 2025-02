Concessione dello stadio del San Luca, interrogati i dirigenti della squadra

I dirigenti della società calcistica Asd San Luca 1961, indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto anche l’ex sindaco Bruno Bartolo e l’ex assessore Francesco Cosmo, hanno respinto ogni accusa in riferimento al presunto accordo fraudolento per la concessione dello stadio comunale “Corrado Alvaro”.

Ieri mattina Salvatore Giuseppe Giampaolo, Domenico Rechichi e Antonio Costanzo, ai quali è stato applicato l’obbligo di dimora, assistiti dai rispettivi legali, si sono sottoposti all’interrogatorio di garanzia che si è svolto dinanzi al Gip di Locri, dott. Andrea Bonato, e al sostituto procuratore Valentina Antonuccio.

Salvatore Giuseppe Giampaolo, difeso dall’avv. Giuseppe Iemma, ha ribadito la completa estraneità dai fatti oggetto dell’inchiesta eseguita dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Locri, guidata dal dott. Giuseppe Casciaro. Anche Antonio Costanzo, difeso dall’avv. Antonio Femia, ha deciso di affrontare le domande dei magistrati per chiarire la propria posizione fornendo, assicura il legale, «un’ampia spiegazione» alle ipotesi degli investigatori.

Infine Domenico Rechichi, assistito dall’avv. Antonio Russo, ha risposto agli interrogativi dei magistrati rappresentando, in particolare, di aver partecipato a un incontro destinato a comprendere come pagare il debito pregresso di 9 mila euro che la società sportiva aveva nei confronti del Comune di San Luca, peraltro saldato con bonifico bancario del dicembre del 2023 come dimostrabile documentalmente. L’avvocato Russo, al termine dell’interrogatorio, ha chiesto la revoca della misura sulla scorta della non configurabilità del reato contestato al proprio assistito.