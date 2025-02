Indignazione a Reggio, vandalizzata la targa commemorativa in ricordo di Norma Cossetto

A un anno di distanza, la targa commemorativa intitolata a Norma Cossetto è stata nuovamente oggetto di vandalismo e vilipendio da parte dei soliti fanatici. Nella notte, ovviamente, perché il banditismo ha un iter rigoroso da rispettare. Questa volta, non si sono limitati ad imbrattare la targa, confinata in un angolino coperto dal muro e dalla scalinata, ma l'hanno totalmente demolita e, sarcasticamente, hanno ricalcato con vernice la scritta "Norma non c'è".

Il Comitato 10 Febbraio ha provveduto, celermente, alla cancellazione del vile insulto. Una escalation la cui responsabilità morale e politica grava sull'amministrazione comunale che ha dedicato ai martiri delle foibe nient'altro che indifferenza, lasciando intendere in diversi modi (dal posizionamento della targa all'elusività, fino all'appoggio di teorie negazioniste) la vulnerabilità del sito.

Gravi segnali di una totale mancanza di senso civico ai quali è necessario rispondere con fermezza e partecipazione. A proposito di ciò, la manifestazione per i martiri delle foibe del 9 febbraio in Piazza San Giorgio, ore 17:30, sarà una dimostrazione concreta del ricordo e della presenza collettiva. A maggior ragione, quando l'odio tenta di rimuovere ed estirpare, una forza superiore è sollecitata alla reazione. Si attende una gremita adesione.