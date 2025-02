‘Ndrangheta: condannati Piromalli, Copelli e Gerace. Il Tribunale di Palmi assolve gli altri 5 imputati

La sentenza dei giudici di Palmi sulla cosca di Gioia Tauro. Falsa testimonianza, atti alla Procura per i due D’Agostino. L’operazione è scattata il 13 luglio del 2021, a dare il via all’inchiesta fu un incendio appiccato in un panificio di Gioia