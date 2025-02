Reggio, consegnata l’area del cantiere: al via i lavori del Museo del Mare

Avevano promesso che entro gennaio il cantiere sarebbe stato consegnato. L’impegno è stato rispettato. Il Museo del Mare che accende i sogni di una città moderna che si propone come meta turistica muove un passo importante verso la realizzazione. «Reggio Calabria si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Con la consegna ufficiale delle aree di cantiere alla Cobar S.p.A., impresa aggiudicataria dell’appalto, prende concretamente il via la realizzazione del Museo del Mare, un’opera destinata a ridefinire l’identità della città e a proiettarla nel panorama culturale e turistico internazionale». Con queste parole l'assessore Carmelo Romeo, con la delega alla realizzazione della grandiosa opera immaginata e progettata dall'archistar Zaha Hadid, sancisce la firma a palazzo con la ditta Cobar S.p.A. dei lavori di realizzazione del Museo del Mare e la consegna del cantiere. Nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”, oltre all'assessore Romeo c'erano Mauro Cuocci per Cobar Spa, Filippo Innocenti per lo studio di progettazione di Zaha Hadid, il direttore dei lavori Giovanni Artuso, il rup Bruno Doldo e l'assessore alle Opere pubbliche Franco Costantino.

«Un sogno che diventa realtà – ha sottolineato l'assessore Romeo – nonostante lo scetticismo di chi pensava che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Grazie all’impegno costante di tantissimi professionisti interni all’Amministrazione comunale e al lavoro incessante del sindaco Giuseppe Falcomatà, Reggio Calabria dimostra che le grandi sfide si possono vincere, con determinazione, visione e capacità amministrativa».