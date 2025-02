“Restrizioni” sulle feste religiose a Siderno: Madonna di Portosalvo a rischio?

Quale veste assumerà quest’anno la festa patronale di Siderno alla luce delle recenti disposizioni del vescovo della Diocesi di Locri Gerace, mons. Francesco Oliva che come è noto con apposito decreto ha disposto un significativo cambiamento nella gestione di feste e processioni, inserendo tra le disposizioni principali, il divieto di duplicazioni e triplicazioni degli eventi religiosi e, quindi, l’obbligo di effettuare tutte le manifestazioni religiose in un solo giorno?

È l’interrogativo che si stanno ponendo numerosi cittadini alla luce del fatto che la festa patronale sidernese si sviluppa in molte giornate ( di solito non meno di cinque) per concludersi l’8 settembre, e alcune manifestazioni religiose di grande impatto popolare, oltre la processioni finale per le vie della città, si svolgono prima della suddetta data. Ci viene subito in mente la processione a mare, che è tradizionalmente programmata nel giorno della vigilia della giornata finale dei festeggiamenti e che fa parte di una storica tradizione della città.

Le intenzioni di Mons. Oliva, dal punto di vista strettamente religioso, sono certamente da condividere perché il decreto mira essenzialmente a trasformare le feste popolari in momenti autentici di vita spirituale, e le processioni, in particolare, devono, o dovrebbero, sempre essere occasioni di preghiera pubblica e non manifestazioni folkloristiche, ma questa scelta, inutile nasconderlo, potrebbe incontrare difficoltà soprattutto in comuni , come Siderno, ma non solo, nei quali le festività patronali assumono molta importanza anche dal punto di vista economico e sociale.