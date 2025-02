Processo “Atto Quarto” a Reggio Calabria, la parola alle difese. Sotto accusa la cosca mafiosa Libri

Processo “Atto quarto”: all'Aula bunker parola alle difese. Davanti al Gup Giovanna Sergi sono iniziate le arringhe dei difensori dei 28 imputati. La prima discussione è stata curata dall'avvocato Giuseppe Tripepi, difensore del collaboratore di giustizia Davide Bilardi, anche lui sotto accusa nel troncone abbreviato contro capi e seconde linee della cosca di 'ndrangheta Libri. La richiesta di condanna a carico di Davide Bilardi è stata di tre anni di reclusione, beneficiando delle attenuanti riservate ai collaboratori di giustizia. Proprio sulla scelta di vita dell'imputato di troncare ogni legame e rapporto con i clan della ’ndrangheta, è stata incentrata l'arringa dell'avvocato Tripepi.

Subito dopo è intervenuto l'avvocato Lorenzo Gatto nell'interesse di Antonio Votano, accusato di essere il nuovo rappresentante della cosca dopo gli arresti nelle inchieste parallele “Theorema” e “Libro nero”, e di estorsione nei confronti dell'imprenditore Hebert Catalano, e di Domenico Sartiano, ritenuto dagli inquirenti il mandante del tentato omicidio compiuto ai danni di Antonio Bagetta avvenuto nel maggio 2017. Per Votano la richiesta è stata di vent'anni, per Sartiano 12 anni. L'avvocato Gatto nel suo lungo intervento, protrattosi per oltre due ore, ha evidenziato come le accuse nei confronti di Antonio Votano «fossero sfornite di riscontri sufficienti a dimostrare il suo ruolo all'interno della cosca addirittura in qualità di reggente». Il penalista reggino ha evidenziato che due provvedimenti giudiziari "Entourage" e "Theorema" avevano escluso «ogni responsabilità dello stesso per il reato associativo, dato che non poteva essere scalfito dalle dichiarazioni successive dei collaboratori di giustizia risultate secondo la difesa generiche e comunque non chiarificatrici del ruolo del Votano».