Violenze sessuali di gruppo ai danni due ragazze minorenni a Seminara, la replica del pm: genuino il racconto della vittima

Sono servite più di due ore al pubblico ministero di Palmi per replicare alle difese che erano intervenute per confutare il quadro accusatorio portato in aula dalla procura contro i giovani di Seminara, accusati di violenze sessuali di gruppo ai danni due ragazze, all’epoca dei fatti ancora minorenni. L’esordio di quei 120 minuti il pm li ha dedicati a complimentarsi con gli avvocati per come hanno interpretato il loro ruolo. L’intervento del magistrato è continuato affermando che le criticità e le contraddizioni sollevate dalle difese in merito al racconto fatto dalla ragazza di Seminara, che ha accusato i giovani coinvolti nel processo di averla costretta ad avere rapporti sessuali, sono invece per l’accusa frutto della genuinità della denuncia perché calata in un contesto territoriale come quello di un piccolo centro intriso di mentalità mafiosa. L’atteggiamento della ragazza, secondo il pm, sarebbe da premiare perché ha fatto il suo dovere denunciando, invece di farsi sopraffare dal territorio in cui vive. Negare, per il magistrato, sarebbe stato più semplice per la giovane. Invece, ha deciso di raccontare sua verità che risulta essere più scomoda.