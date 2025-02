Arrestato dieci anni fa a Laureana di Borrello con 161 kg di marijuana: il processo è a rischio prescrizione

Era stato arrestato con 161 chili di marijuana, dopo un anno ai domiciliari era stato scarcerato e alla fine potrebbe anche non essere condannato.

È questo lo scenario che si profila per Raffaele Demasi, 67enne di Laureana di Borrello che a 10 anni dal suo arresto è ancora imputato nel procedimento che era stato incardinato nel 2017. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Davide Vigna annullando la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 6 febbraio 2024, in relazione alla contestazione dell’aggravante dell’ingente quantitativo, rinviando per un nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della stessa Corte d’Appello. Resta da capire cosa decideranno i giudici reggini, ma in caso di riconoscimento della decisione della Cassazione il processo sarebbe formalmente prescritto.

La vicenda trae origine dall’arresto di Raffaele Demasi avvenuto l’8 ottobre 2015 a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, giorno in cui Demasi era stato trovato in possesso di circa 161 chili di marijuana.