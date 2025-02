Narcos della Locride alla sbarra in attesa della sentenza del gup

L’ultima udienza del dibattimento in calendario è fissata al 26 di febbraio, quando davanti al gup distrettuale discuteranno gli ultimi difensori. Lo stesso giorno, il giudice per l’udienza preliminare deciderà la data della sentenza di uno dei maxi processi sul narcotraffico internazionale più importanti degli ultimi anni. Alla sbarra nel procedimento in abbreviato di “Eureka” ci sono 81 presunti narcos, legati secondo la Dda di Reggio Calabria al gotha delle famiglie di ‘ndrangheta del mandamento ionico, i Nirta-Strangio di San Luca e i Morabito di Africo.

La procura antimafia, nel luglio dello scorso anno, ha chiesto la condanna di tutti gli imputati, per molti dei quali a 20 anni di reclusione.

L’operazione, coordinata dalla Procura antimafia di Reggio Calabria, è scattata nel maggio 2023 e ha smantellato una presunta organizzazione transnazionale dedita al riciclaggio, al traffico di droga e armi in tutto il mondo. L’indagine, però, ha preso il via nel giugno 2019, grazie alla cooperazione tra i carabinieri e la polizia federale belga sull’infiltrazione della cosca Nirta di San Luca a Genk. La città belga, secondo la ricostruzione degli inquirenti, veniva usata come base operativa per il narcotraffico internazionale.