Rassegna stampa 8-02-2015 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - edizione Calabria in edicola oggi:

Catanzaro, ancora tensioni nel centrodestra

Bando rifiuti a Catanzaro, ci sarà da attendere. Il Comune dialoga con Anac

«Perdurante disordine finanziario». Municipio di Badolato in un tunnel

Crotone, il porticciolo di Capocolonna non si farà: il progetto di recupero sarà rimodulato

Il Pd di Vibo Valentia: affrontare l’emergenza sanità con un tavolo permanente in Prefettura

I conti dell’Azienda sanitaria di Cosenza adesso tornano, sulle ombre del passato indagherà la Finanza

Statua di Mancini, è scontro tra Comune di Cosenza e Fondazione

Rende, Francesco Corina si candida ufficialmente a sindaco sostenuto da “Noi moderati”

Oasi di Cozzo del pesco a Corigliano Rossano, Regione sott’accusa

Montalto invasa dai rifiuti, discariche in molte località

Fine settimana intenso per la politica di Reggio Calabria: il Pd indaga sull’Alta Velocità, FI allarga lo sguardo all’Europa

Reggio Calabria, estorsioni e alleanze mafiose per le cosche di “Epicentro”

Villa San Giovanni, il presidente dell’Ingv si confronta sui temi del ponte sullo Stretto

Processo a Como sul sequestro Mazzotti, Morabito esce dal procedimento. Ascoltato il collaboratore Cuzzola