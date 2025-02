Atam, a Reggio Calabria prende forma la svolta green: la sede di Foro Boario cambia volto

Il cantiere procede spedito, il traguardo dell’ultimazione dei lavori è vicino. Le colonnine per l’alimentazione dei 66 bus elettrici di ultima generazione sono quasi interamente realizzate. Il primo lotto è già stato completato e anche il secondo è a buon punto. Uno dei progetti più corposi finanziato attraverso il Pnrr guarda da vicino al traguardo. Sul tappeto un’operazione che tra lavori strutturali e acquisto di 66 bus elettrici conta 46 milioni di euro.

La transazione ecologica che ha alimentato la ratio degli interventi finanziati dall’Europa abbraccia l’elettrificazione del Tpl, che comprende sia l'acquisto dei nuovi bus elettrici sia le infrastrutture per la ricarica dei mezzi, strumenti da cui ci si attende un contributo importante alla lotta alle emissioni inquinanti. E in questa direzione l’amministrazione ha scelto di investire per rendere più sostenibile il trasporto pubblico. Di questa flotta green che andrà a innovare radicalmente il parco mezzi della società di trasporto pubblico 25 sono già arrivati. Entro il 2025 dovranno arrivare anche gli altri. E intanto altri 6 mezzi a metano proprio in questi giorni sono arrivati alla sede di via Foro Boario. Tanti mezzi che possono finalmente trovare “casa” in spazi adeguati.