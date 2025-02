“Dentro” il Museo del mare di Reggio Calabria tra spazi espositivi e acquario

Dell’esterno rendono un’idea sempre più chiara gli ultimi render pubblicati dal Comune anche sul sito istituzionale: il Museo del mare è già molto più che un disegno su carta. E in vista della posa della prima pietra, programmata dal Comune il 22 febbraio, l’immaginario collettivo non può che passare all’interno: dal contenitore al futuro contenuto il passo è breve e naturale. Entriamoci, dunque, in quelle che al momento sono – e non potrebbe essere altrimenti – soltanto idee intorno alle quali costruire compiutamente tutto il resto.

Le ultime indicazioni giungono dall’assessore Carmelo Romeo: il Museo, viene fatto sapere in una nota stampa del Comune, sarà diviso in quattro macroaree. Una sarà la parte museale permanente, poi ci saranno gli spazi dedicati alle esposizioni temporanee e un auditorium da 2.500 posti con bar, ristoranti ed altre attività accessorie; infine, l’acquario con annessi laboratori di biologia marina che consentiranno anche lo studio delle varie specie presenti nello Stretto. E probabilmente su quest’ultimo aspetto un modello c’è già: l’acquario di Genova.

In quest’ottica nei mesi scorsi è stata instaurata dal Comune una collaborazione con la società “Costa Edutainment”, gruppo specializzato nella gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca scientifica, che oltre alla struttura di Genova con “La Città dei Bambini e dei Ragazzi experience museum”, “Biosfera” e “Bigo”, cura anche gli acquari di Livorno e Cattolica oltre a vari parchi tematici e acquatici in varie zone d’Italia. Alla società è stato conferito formalmente l’incarico professionale per la stesura del piano economico-finanziario di gestione e per le specifiche tecniche inerenti la progettazione del futuro acquario reggino.