Reggio, pompe in tilt e sversamenti a mare: pericolo nell’area di viale Aldo Moro

Lo sversamento dei liquami va avanti da giorni, fortunatamente la stagione balneare non è imminente. Un campanello d’allarme di quanto fragile e complicata sia la filiera della depurazione lungo i chilometri di litorale dell’area cittadina. Il problema si è manifestato in uno dei siti che “storicamente” soffre di questo problema, che ha compromesso negli anni la balneabilità dell’area del viale Aldo Moro e quindi del Parco Lineare Sud. Un guasto ad una cabina elettrica ha mandato in tilt le due pompe di sollevamento che servivano il sistema in questa porzione di territorio. Il Comune ha messo in moto l’iter per la procedura d’urgenza, si attende l’arrivo del materiale per provvedere alla riparazione e rimettere in moto la strumentazione.

Ma non basta. Perché l’area necessita di interventi strutturali e questa non è una novità. Si lavora per tentare di superare i ritardi che sono tanti e pesanti. Mancati interventi che sono costati all’Italia una procedura d’infrazione, con tutto quello che comporta in termini di costi. E infatti rassicurano da Palazzo San Giorgio si lavora all’operazione di riefficientamento dei sistemi di sollevamento liquami fognari dell’area del quartiere Gebbione e al recupero ambientale della zona stadio. Interventi da 400 mila euro finanziati attraverso i fondi del piano di Sviluppo e coesione della Città Metropolitana. Un progetto approvato a fine novembre che è ai nastri di partenza. Anche se negli anni scorsi si è già provveduto a realizzare una stazione di sollevamento in piazzale stadio. Si provvederà questa volta anche a metterla a regime o a risolvere i problemi che ne impediscono il pieno utilizzo? L’intervento in questa area risulta strategico e si tradurrebbe in una vera svolta che unita all’operazione alla condotta per via Soccorso lascia ben sperare. Si perché è in corso l’affidamento degli interventi per la realizzazione della rete della zona.