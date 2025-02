La sindaca Scarcella contro il ridimensionamento dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Simona Scarcella, fa suo e rilancia con forza l’appello del sindacato UilPA che, nei giorni scorsi, aveva lanciato l’allarme esprimendo «indignazione» rispetto al mancato riconoscimento di ufficio di primo livello dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, decisione ritenuta dall’organizzazione sindacale «irrazionale e contraddittoria, visto che, solo qualche anno fa – ha ricordato la UilPA – per la sua importanza nei traffici marittimi e collocazione strategica, si era deciso di fare di Gioia Tauro la sede della Direzione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli».

Allo stesso modo, il primo cittadino Scarcella reputa tale scelta «in contrasto con la necessità di assicurare un importante sviluppo dei controlli e dei monitoraggi sul territorio». Per il sindaco, al contrario, «sarebbe auspicabile, a fronte dei traffici portuali in aumento e degli ottimi risultati dell’hub terminalistico, un rafforzamento dell’organico e delle posizioni organizzative ad elevata responsabilità. Ciò al fine di valorizzare il territorio e di consentire lo sviluppo delle infrastrutture connesse. La cronaca giudiziaria – continua Scarcella – dà atto che la nostra agenzia è un primo e importante presidio di legalità, in un territorio difficile dove non ci si può permettere di fare passi indietro sui temi del monitoraggio costante e attento dei traffici e delle merci che transitano nelle banchine del porto di Gioia Tauro».