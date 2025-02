Narcotraffico verso la Liguria guidato dal broker Palamara, alla sbarra un africese e un cittanovese

Ci sono due reggini tra le 13 persone finite sotto processo in Luguria a seguito di un’imponente operazione antidroga, per le quali l’accusa ha avanzato pesanti richieste di condanna. Si tratta di Alessandro Morabito, 45 anni, originario di Africo anche se nato a Melito Porto Salvo e di Alessandro Pronestì, 50 anni, di Cittanova. Il sostituto procuratore della Dda di Genova, Marco Zocco, ha chiesto per Morabito 10 anni di reclusione e 12 per Pronestì. In totale, le richieste di pena per i 13 imputati ammontano a oltre 160 anni di reclusione.

Il processo, dopo il rinvio a giudizio dei 13 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, trae origine dalla vasta operazione antidroga “Baluardo”, che vede sullo sfondo il coinvolgimento di alcuni clan della ‘ndrangheta, compiuta a settembre del 2023 in provincia di Savona, dalle Fiamme Gialle. Nell’inchiesta era stato inserito il presunto narcotrafficante originario di Africo, Mario Palamara, 55 anni, arrestato dopo diversi anni di latitanza in Spagna nell’autunno del 2022 ed estradato in Italia nel settembre del 2023.