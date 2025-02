Rapina shock a Montebello, a processo i due complici

Affronteranno il processo anche altri due presunti componenti la gang di georgiani (quattro in tutto?) che ha aggredito, picchiato e derubato fin dentro casa, a Montebello Jonico, l'ex datore di lavoro, Giovanni Pio, la moglie, la figlia, il genero e alla presenza di un bimbo di pochi mesi. Alla rapina di inaudita violenza - per cui è stato già condannato in primo grado a 17 anni di carcere il georgiano Dato Adeishvili Tavartkiladze, classe 1991 - avrebbero partecipato anche Teimurax Pruidze, 42 anni; e Tarike Paikidze, 29 anni. Entrambi sparirono da Reggio e con ogni probabilità dall'Italia subito dopo la rapina consumata «dalle ore 22 del 15 maggio 2021 alle 3 del mattino seguente». Ed infatti affronteranno l'udienza preliminare da irreperibili, da ricercati in ambito internazionale.

Le contestazioni della Procura, come lo erano state per Dato Adeishvili Tavartkiladze, sono rapina e tentato omicidio con le aggravanti delle sevizie e della crudeltà, di aver approfittato delle circostanze di tempo e luogo, di aver infierito su persona minore. Accuse sostenute anche dai legali dei familiari che si costituiranno parte civile, gli avvocati Giacomo Iaria e Francesco Giorgio Arena.