Rassegna stampa 12-02-2025 edizioni Calabria

CALABRIA Calabria, il buco nero delle Fondazioni: chiuse da anni ma ancora costano IN EVIDENZA Spese pazze a Calabria Verde, una condanna. Il Tribunale di Catanzaro ha assolto quattro persone Duplice omicidio di Maurizio Scorza e Hanene Hendli a Castrovillari, le diverse versioni rese dal supertestimone “bocciato” Omicidio Battaglia a Piscopio, dodici anni ad Antonio Felice Guardavalle, la droga importata dal Sudamerica: ridotte 10 condanne in Appello Narcotraffico verso la Liguria guidato dal broker Palamara, alla sbarra un africese e un cittanovese Riace, oggi l’ultima parola della Cassazione sul caso di Mimmo Lucano Rapina shock a Montebello, a processo i due complici Locri, presunto scafista condannato a 7 anni

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

POLITICA

Catanzaro, Fiorita e quel “fuoco amico” che preoccupa Palazzo De Nobili

L’amministratrice comunale Antonietta Cozza: La cultura dev’essere il motore di Cosenza

Elezioni amministrative a Rende, bocciato Iantorno ora restano tre giorni per trovare un altro candidato

Stasi e Agostinelli discutono sul Piano regolatore del porto di Corigliano

Paola, deleghe in giunta: pochissime le sorprese

La sindaca Scarcella contro il ridimensionamento dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

Reggio Calabria, Armando Neri: «La Lega darà risposte alla città»

CRONACA

«I conti dell’ente sono stati risanati». Il Comune di Lamezia Terme esce dal pre-dissesto

Il colosso Baker Hughes raddoppia l’investimento su Vibo Valentia: 26 milioni

Al via la ristrutturazione del palazzo municipale di Cassano

Crolla una parte consistente della Torre Civita di Amantea

L’inchino di Cosenza alla Patrona, oggi si celebra la festa della Madonna del Pilerio

Sanità a Palmi, l’appello di don Mesiti: «Lottiamo insieme per i diritti»