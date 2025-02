Sanità a Palmi, l’appello di don Mesiti: «Lottiamo insieme per i diritti»

«Sanità, bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, o completamente vuoto?». È l’interrogativo che si pone don Silvio Mesiti, parroco emerito di San Nicola e presidente del Centro “Presenza”, anche sulla scia della discussione che in questi giorni sta interessando il territorio: «Un bicchiere completamente vuoto che rispecchia la tragica situazione della sanità in Calabria, ma soprattutto, e non solo, nella nostra provincia e per noi, in tutta la Piana di Gioia Tauro, nonostante il continuo richiamo della ProSalus sempre in prima linea con Stefania Marino. Un bicchiere però, mezzo pieno e mezzo completamente vuoto».

Nel primo caso «grazie e riconoscenti ai medici e personale sanitario che faticano nei nostri ospedali, privi dei mezzi necessari per la loro dignitosa e meritoria opera nei confronti dei nostri ammalati. Grazie anche a tutti i medici di famiglia. Non è molto lontana l’iniziativa dei palmesi che hanno risposto ai medici dei cinque ospedali, regalando loro strumenti che lo stato non era stato in grado di fornire, addirittura l’impianto di aria climatizzata in un reparto di chirurgia».