Palmi, l'assessore Riotto: «I rifiuti indifferenziati saranno raccolti mensilmente»

Continua a tenere banco la questione legata alla raccolta differenziata. L’ultimo contributo arriva dall’assessore all’Ambiente, Alessandro Riotto, che analizza la situazione attuale del servizio: «Abbiamo un servizio porta a porta per tutti i rifiuti differenziabili che è stato implementato anche per gli indumenti e gli oli esausti; su prenotazione è previsto il ritiro giornaliero, porta a porta, di pannolini, pannoloni e assorbenti. Le attività commerciali hanno un calendario dedicato e orientato al soddisfacimento delle loro esigenze. Le condizioni del servizio si stanno ormai strutturando con calendarizzazione fissa degli interventi di spazzamento, sfalcio e pulizia tombini. A pieno regime le attività del Centro di Raccolta comunale con decine di utenti giornalieri».

Il 2024 si è chiuso con una media dell’80,15% di raccolta differenziata con una notevole riduzione di rifiuto secco (non recuperabile) e quindi un risparmio sugli oneri di gestione e conferimento. «Per poco meno di 7 kg/abitante non abbiamo raggiunto per il 2024 l’importante obiettivo di “Comune Rifiuti Free”, classificazione prevista quando il rifiuto secco (non recuperabile) si attesta sotto i 75 kg/abitante. Perché non migliorare questa performance spingendo verso una migliore valorizzazione del rifiuto portando la raccolta del non recuperabile a una volta al mese?» l’interrogativo di Riotto.

«Stiamo, infatti, apportando una modifica al regolamento di gestione del Centro di Raccolta consentirà di conferire piccoli quantitativi di rifiuti non recuperabili direttamente al CDR, così da rispondere all’esigenza di tanti utenti che per motivi vari di non possono utilizzare l’eventuale unico giorno al mese», spiega.