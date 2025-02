Reggio, il cantiere “riaccende i motori”. Sarà finito il ponte sul Calopinace?

Il cantiere ha riacceso i motori. Gli operai sono di nuovo all'opera. Probabilmente per realizzare le opere propedeutiche per l'installazione delle strutture portanti. Sarà davvero la volta buona per vedere in piedi il ponte che collega il lungomare al parco lineare sud? I sopralluoghi dei primi giorni del 2025 avevano fatto sperare, ma le partenze, seguite da altrettante battute d'arresto sono state tante, troppe in questi anni. Il nodo da sciogliere per un'operazione che sulla carta non sembrava particolarmente complicata è la posa delle travi. L'impresa che si è aggiudicata il bando nel 2021 proprio per i ritardi di questo intervento ha "rischiato" la rescissione in danno, procedura che il Comune aveva già avviato. Del resto i tempo previsti inizialmente erano di "soli" 180 giorni. Ma dal marzo del 2021 ne sono passati molti di più.

La consegna delle memorie da parte della società aveva fatto desistere gli amministratori di Palazzo San Giorgio, il nuovo cronoprogramma era risultato convincente. Adesso a distanza di altri 40 giorni dal sopralluogo il cantiere riparte. La speranza è quella di vedere la struttura ultimata prima dell’estate.

In questa direzione si era espresso il componente dell’esecutivo Falcomatà nel corso dell’audizione in commissione Territorio, Urbanistica e Patrimonio. L’assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino aveva indicato un orizzonte temporale rispetto ai lavori. Le travi commissionate a soggetto terzo alla ditta stessa sono state finalmente realizzate. E anche le procedure per il trasporto di carattere eccezionale sono state adempiute.