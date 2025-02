Reggio, medici sotto tiro: «Continue aggressioni perché nessuno viene punito»

«Facciamo una premessa. Ci sono tutti gli elementi per potere punire gli aggressori e nel contempo dare un esempio a quanti dovessero tenere condotte violente in ospedale, non solo al Gom. Tuttavia le aggressioni stanno diventando una regola perché gli autori restano impuniti nell'immediato. Se saranno puniti accadrà fra anni quando nessuno si ricorderà più dell'evento. L'irrogazione della pena prevista sarebbe la giusta punizione per gli aggressori e servirebbe anche da deterrente per altri malintenzionati».

Lei è preoccupato?

«Molto. Quel che viene sottovalutato è la pericolosità di queste continue aggressioni che per un nonnulla potrebbero trasformarsi in una tragedia annunciata. Abbiamo incrementato i controlli di sicurezza e ciò si è dimostrato importante poiché le forze dell'ordine, cui va sempre il nostro ringraziamento, giungono sempre tempestivamente per fermare gli aggressori. Ciò, tuttavia, non basta, perché se un paio di giorni dopo l'aggressore torna in circolazione, la morale che si trae è che bisogna andare in ospedale ad aggredire il personale se si vuole essere visitati».