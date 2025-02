Furti nei negozi della Locride, arrestate due donne e denunciate tre complici

Un giro d’affari da centinaia di euro basato interamente sul furto di capi d’abbigliamento per bambini e accessori in diverse boutique della Locride. I carabinieri della Compagnia di Locri hanno arrestato in flagranza di reato due donne e denunciato altre tre ragazze per furto aggravato. L’operazione è scattata dopo la segnalazione del titolare di un noto negozio di Locri, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver sorpreso le sospettate nel tentativo di sottrarre capi di abbigliamento.

I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato le indiziate prima che riuscissero a guadagnare l’uscita e fuggire con la refurtiva. La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare gli indumenti rubati, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. Le due donne sono state arrestate, mentre la merce recuperata è stata restituita al proprietario. Tutte le coinvolte sono accusate di furto aggravato e ricettazione.