Palmi, i carabinieri individuano e sequestrano una discarica abusiva di rifiuti speciali

I Carabinieri della Compagnia di Palmi, con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno portato a termine un’importante operazione di controllo del territorio, che ha permesso di individuare e sequestrare una vasta discarica abusiva di rifiuti speciali. L’operazione rientra nell’attività costante delle forze dell’ordine per contrastare i reati ambientali e proteggere il territorio da fenomeni di degrado e inquinamento.

Grazie a un servizio di perlustrazione aerea, i militari hanno individuato un’area recintata situata lungo la strada provinciale Palmi-Tonnara. Successivi accertamenti condotti dai Carabinieri di Palmi hanno confermato la presenza di una discarica di dimensioni considerevoli, contenente numerosi rifiuti pericolosi tra cui carcasse di veicoli, parti di essi, materiali plastici, ferrosi e altri scarti di vario genere. La presenza di questi rifiuti rappresenta una grave minaccia per l’ecosistema locale e la salute pubblica.

L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha portato al sequestro dell’area e all’identificazione dei proprietari del terreno, i quali sono stati denunciati per la gestione illecita di rifiuti. Questo intervento si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio e repressione dei crimini ambientali, con particolare attenzione ai reati legati all’abbandono e allo smaltimento illecito di rifiuti.

Il contrasto ai reati ambientali è una delle priorità dell’Arma dei Carabinieri, che operano quotidianamente per prevenire e reprimere condotte illecite che minano il patrimonio naturale e mettono a rischio la qualità della vita dei cittadini. L’azione dell’Arma si basa su un controllo capillare del territorio, attraverso l’utilizzo di mezzi tecnologici avanzati, come il supporto aereo degli elicotteri, e la collaborazione con enti e autorità preposte alla tutela ambientale.

L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini a segnalare qualsiasi situazione sospetta o di degrado ambientale, affinché si possa intervenire con tempestività per proteggere l’ambiente e la salute pubblica.