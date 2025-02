Rapina aggravata, due arresti a Reggio Calabria

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini per rapina aggravata, in due distinti interventi avvenuti nel centro e nella zona sud della città.

Minacciata con un coltello e derubata: arrestato 39enne

Il primo episodio si è verificato in via Tripepi, dove una donna è stata minacciata con un coltello da cucina da un uomo che si è impossessato della sua borsa, contenente oggetti personali e un telefono cellulare di ultima generazione. Immediato l’intervento degli Agenti delle Volanti, che hanno individuato il sospettato nei pressi della stazione ferroviaria Lido. Si tratta di un cittadino straniero di 39 anni, trovato in possesso del telefono rubato e del coltello usato per la rapina. L’uomo, privo di documenti, è stato portato in Questura per l’identificazione, da cui sono emersi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e una condanna per ricettazione. La vittima ha riconosciuto l’aggressore, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Arghillà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.