Reggio Calabria, su Piazza del Popolo l’ultima parola al Consiglio comunale

L’audizione finalmente c’è stata. Dopo mesi di “rincorse” e contestazioni, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha risposto presente alla convocazione del presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, per discutere della sospensione del mercato in Piazza del Popolo. Seduta della commissione a cui hanno partecipato anche l’assessora alle Attività produttive Marisa Lanucara, la segretaria generale Antonia Criaco, la dirigente Loredana Pace e diversi operatori riuniti in Comitato.

Il primo cittadino ha ribadito la decisione della Giunta comunale di sospendere le attività mercatali fino al 30 giugno, dopodiché, come previsto dalle norme, sarà il Consiglio comunale a discutere della riorganizzazione dell’intero settore che l’Amministrazione comunale intende mettere in atto. Il primo cittadino ha chiarito i programmi dell’indirizzo politico: riqualificare piazza del Popolo – che è di proprietà del Demanio e su cui c’è un vincolo della Soprintendenza – destinandola a funzioni turistiche e di socialità, aprendo tuttavia al confronto con gli operatori rispetto alla possibilità di utilizzare aree limitrofe o eventualmente ulteriori spazi nelle altre aree mercatali già presenti.

L’assessora Lanucara ha ripercorso la vicenda anche attraverso gli incontri intercorsi – sei da gennaio fino ad oggi – con diversi dei commercianti che operavano nell’area, indicando soluzione a suo dire percorribili anche in tempi brevi attraverso l’eventuale regolarizzazione amministrativa degli aventi diritto, gli operatori dal canto loro hanno ribadito la richiesta di essere messi nelle condizioni di lavorare e di vedere riconosciuta la loro dignità.

Diversi gli interventi dei componenti della IX Commissione: Federico Milia, Giuseppe Sera, Demetrio Marino, Francesco Barreca, Carmelo Versace, Giuseppe De Biasi, Armando Neri e Saverio Pazzano.