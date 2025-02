Locri, giovane arbitro e suo padre aggrediti da un dirigente di una squadra locale

Un giovane arbitro di Locri e suo padre, che assisteva ad un incontro di calcio della categoria “giovanissimi”, sono stati aggrediti da un dirigente di una squadra locale. Il fatto increscioso è venuto su un campo di calcio della Locride dove a disputare l’incontro di calcio erano dei ragazzi di 13-14 anni che hanno dovuto assistere ad un gesto che ha dell’incredibile.

Il dirigente della formazione del paese dove si affrontavano i “giovanissimi” si è scagliato prima contro l’arbitro, di appena 15 anni, poi contro il padre che era sopraggiunto per allontanare l’uomo e che, a sua volta, ha ricevuto una serie di colpi che lo hanno tramortito.

Secondo una prima ricostruzione il giovane arbitro e il padre sono stati trasportati presso l’ospedale di Locri dove hanno ricevuto le cure necessarie da parte dei sanitari che hanno stabilito per il minore una prognosi di tre giorni, mentre per il genitore la prognosi è di cinque giorni.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri e la Procura di Locri, diretta dal dott. Giuseppe Casciaro.