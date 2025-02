Rassegna stampa 15-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Stipendi gonfiati all’Azienda ospedaliera di Cosenza, dieci indagati per truffa

Comune di Catanzaro, i paletti della possibile crisi: sì alle dimissioni, no al commissario

Giustizia lenta, la Cartabia non incide: nel tribunale di catanzaro un processo su due davanti al giudice monocratico dura più di due anni

Bonifica in stallo, arriva lunedì a Crotone la Commissione parlamentare Ecomafie

L’Asp di Vibo Valentia a caccia di nuovi dirigenti. Trasferimento dei reparti dell’ospedale: un rebus

L’annuncio di Occhiuto: «Asp e Ao, conti a posto». Anche a Cosenza

Emergenza abitativa a Cosenza, Prendocasa in piazza

Elezioni amministrative a Rende, martedì la riunione decisiva dopo la bocciatura di Iantorno

Pd di Corigliano Rossano, sulle polemiche è sceso un inquietante silenzio: alle dimissioni in massa non è seguito alcun provvedimento

Ospedale di Castrovillari, l’amaro destino dell’unità di pneumologia

Sibari, semaforo rosso per le barche: nello Stombi non si naviga