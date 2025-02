Scuola, i tagli negano i diritti: “bocciato” il dimensionamento a Reggio Calabria

«L’ossessione del risparmio che si esercita sui più deboli, sui più piccoli, a me pare insensata». Non ha dubbi Guido Leone, già dirigente tecnico dell'Ufficio scolastico regionale, con in quale facciamo i punto sulla politica “ragioneristica” nella scuola, sfociata in alcune scelte – contestate – contenute nel nuovo piano di dimensionamento. «Ogni operazione di correzione al ribasso del numero di autonomie – attacca Leone – comporta un costo sociale elevatissimo, con conseguenze dirette sulla tenuta del sistema scolastico, già messo a dura prova da anni di tagli e mancanza di investimenti strutturali. Queste politiche di continui tagli vanno contro il diritto all’istruzione, la qualità del lavoro nel settore scolastico e la vita quotidiana di studenti e famiglie».

È amara la disamina: «I piani di dimensionamento della rete scolastica spesso sono stati frutto non di un percorso condiviso tra tutti i soggetti interessati – dirigenti, scuole, docenti, famiglie, istituzioni – né trasparente e, di conseguenza, equi nelle scelte, laddove invece gli stessi piani devono essere il risultato di una attività conoscitiva e valutativa dei bisogni dell’utenza che va garantita nel suo pieno diritto all’istruzione e al successo formativo con uguali opportunità per tutti gli allievi. La nuova politica scolastica, invece, sembra ritenere che le scuole dei piccoli centri aspromontani e preaspromontani siano dei rami secchi da tagliare, che contraddice peraltro le tanto insistite politiche della famiglia. Fino ai 12 anni il diritto alla scuola nel luogo dove si abita dovrebbe essere un diritto inalienabile», fa presente Leone.